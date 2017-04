SRETAN USKRS HRVATSKI FOKUS br. 361. NAJNOVIJE VIJESTI AKTUALNO UVODNIK Marijan Majstorović: Predsjednik Sabora i represivni aparat HRVATSKA 1. Blaženko Strižić: "Zajedničkim" jezikom do Treće Jugoslavije! 2. Damir Kalafatić: Od žilet-žice do zastoja na granici 3. J. S.: Ciljana odluka ministrice Nine 4. Žarko Marić: Sjećanje na beogradske studentske dane 5. Marta Kovačić: Gdje je skončao Andrija Konc? UNUTARNJA POLITIKA 1. Mato Dretvić Filakov: Stiže Mrak svih mrakova 2. Zrinko Horvat: SDP-ovci pozivaju Sorosa! 3. Zdravko Tomac: Što to znači biti Hrvat? 4. Mato Dretvić Filakov: Aco Stanković ruši Vindiju 5. Josip Sabol: Povjerenstvo - uzrok nepovjerenja 6. Damir Kalafatić: Pupčana vrpca Gordana Marasa... GOSPODARSTVO 1. Nina Domazet: Werner Casagrande - Prirodni plin u Dalmaciji ima budućnost 2. Stanko Dabić: Od dogovorne ekonomije do kapitalizma BOSNA I HERCEGOVINA 1. Vinko Đotlo: Spas u entitetskim granicama 2. Matej Škarica: Četvrt stoljeća HVO-a 3. Vanja Bjelica-Čabrilo: Preko 50.688 mješovitih obitelji VANJSKA POLITIKA 1. Mihail Deljagin: Nova etapa zauzimanja Arktika 2. Balázs Gyöngyösi: George Friedman - S brexitom su svi na dobitku ISELJENIŠTVO 1. Antun Babić: Izumiremo, a trebali smo rasti (1) 2. Drago Celing: Osječki Srbin predvodi Bunjevce! GLEDIŠTA 1. Branimir Miroslav Cakić: Nedostatak opće kulture 2. Ervin Gerić: Miroslav Lazanski i Zvonimir Hodak KULTURA 1. Malkica Dugeč: Metamorfoze ljubavi 2. Artur Bagdasarov: Kolektivna utopija "zajedničkoga jezika" 3. Mirko Popović: Zbog začuđenog pločnika 4. Ivo Banac: Čisto jugoslavenstvo i velikosrpska gusjenica 5. G. S.: "Portret s kosom" 6. Nikola Šimić Tonin: Pripovjedač 7. Nives Matijević: Meštrovićev kristološki ciklus 8. Vladimir Živaljić: Jesi li još moja? 9. Nikola Šimić Tonin: Lisac 10. M. N.: LADO – folklorna čarolija 11. Dražen Jelavić: Kulturno-umjetnički amaterizam ZNANOST 1. Rodjena Marija Kuhar: Zaustavimo transnacionalne korporacije 2. Irena Frlan Gašparović: Cecilia Malmström - Ratifikacija CETA-e trajat će godinama 3. Marijan Lipovac: Redovita skupština HAZU-a 4. V. H.: O dobrobiti majčina mlijeka 5. Marijan Lipovac: Endokrinološka onkologija 6. Direktno: Znate li što jedete? DRUŠTVO 1. Emil Čić: Nuklearno-kemijsko-biološki rat 2. Artur Bagdasarov: Armensko pismo 3. Branimir Čakić i Nikola Šimić Tonin: SW fenomen 4. Nera Krupić: Working Class Hero RELIGIJA 1. Pavle Primorac: SOLUS CATHOLICUS –Otajstvena dimenzija života 2. Ivica Luetić: Zatvoreni 13. Dani kršćanske kulture 3. Pejo Šimić: Jecaj uskrsnih zvona 4. Nives Matijević: Gospin plač FELJTONI 1. Tihomir Nuić: ISELJENICI -Problem s pojmovima (3) 2. USTAV - Ustavnost Europske unije (16) IZJAVE TJEDNA